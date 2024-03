(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un giovane di 28è deceduto in seguito a uno scontro contro un Suv a. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in

Morto investito da un Suv a Latina mentre è in bici: aveva solo 28 anni, inutili i tentativi di rianimazione - Un giovane di 28 anni è Morto in seguito a uno scontro contro un Suv a Latina. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in bici ...notizie.virgilio

investito da un'auto in bicicletta su via Epitaffio: Morto un giovane di 28 anni - Un tragico incidente mortale si è verificato poco prima della mezzanotte di ieri su via Epitaffio, alle porte di Latina. A perdere la vita un giovane di 28 anni, colpito mentre era in sella alla sua ...ilmessaggero

Colpito in testa da pneumatico mentre assiste al rally: Alessandro Valletta muore a 22 anni - L’incidente al Rally del Ciocco dello scorso 16 marzo si è concluso, purtroppo, con una tragedia. È Morto, dopo dieci giorni di coma, il 22enne Alessandro Valletta, che… Leggi ...informazione