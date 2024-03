Morte Roberta Bertacchi | svolta shock nelle indagini | cosa è successo davvero

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

C'è un indagato per ladi, la ragazza di 26 anni, originaria di Ruffano e ritrovata morta nella sua abitazione alla periferia di Casarano, in provincia di Lecce. Il suo corpo è stato ritrovato impiccato a una sciarpa all'alba del 6 gennaio. L'indagato è il suo compagno, Davide Falcone, 34enne di Casarano. Le accuse al fidanzato Falcone è sato iscritto nel registro degli indagati con le accuse di istigazione al suicidio e maltrattamenti in famiglia. L'indagine è condotta dalla pm Simona Petrolo, inizialmente a carico di ignoti, poi circostanziata a seguito dei risultati degli esami autoptici. Depositata anche la consulenza dell'esperto Maurizio Ingrosso sul telefonino della 26enne. Questa avrebbe fatto chiarezza ...