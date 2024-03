Morte avvocato dei vip | assolta la sorella dall’accusa di omicidio con una dose di sedativo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una condanna, poi l’assoluzione e in terzo grado l’annullamento con rinvio per un altro processo e, infine, oggi di nuovo. È la parabola giudiziaria di Marzia Corini, medico anestesista di 59 anni che era accusata di aver ucciso quasi 9 anni fa, il 25 settembre 2015, con un’overdi un, il fratello Marco Corini,di vip e calciatori e che era malato terminale di cancro, nella sua casa di Ameglia, provincia di La Spezia. Diedeal fratello malato,di“Il fatto non sussiste”. Con questa formula la Corte d’Assise d’appello di Milano, ha spazzato via l’accusa divolontario aggravato. “Il primo pensiero è che questo sistema è sbagliato, si sono presi per 8 anni la ...