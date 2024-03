Morta a 42 anni Valentina Paterna | consigliera regionale del Lazio

A Isernia una donna è deceduta in seguito a un'operazione alla colecisti . I famigliari hanno denunciato l' ospedale e la salma è stata sequestrata (notizie.virgilio)

Lutto nel mondo della politica. Si è spenta a soli 42 anni Valentina Paterna , esponente di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Lazio e coordinatrice del circolo FdI di Tarquinia, in ... (today)

La cantante francese Anaïs Robin, 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel Nord della Francia domenica scorsa, intorno alle 4 del mattino: per cause ancora da ... (today)