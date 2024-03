Moonswatch Snoopy | l’orologio in collaborazione con Omega è nei negozi | file interminabili per averlo

Due anni dopo il lancio del MoonSwatch originale, largo al MoonSwatch Mission to the Moonphase, proposto da Omega e Swatch. Un modello che promette, anzi garantisce, un ritorno di investimento ... (quifinanza)

Il negozio Swatch di Via Roma, a Torino è stato preso d’assalto, nella mattinata del 26 marzo, da decine di clienti alla ricerca del nuovo Snoopy Moonswatch , un orologio in edizione limitata, con ... (cultweb)

Scene di follia questa mattina a Roma per l’uscita del nuovo orologio Swatch in collaborazione con Omega, il MoonSwatch Snoopy Mission to the Moonphase. code chilometriche si sono formate davanti al ... (ilfattoquotidiano)

Moonswatch Snoopy, centinaia in fila sotto la pioggia a via del Corso. E c'è già chi lo ha rimesso in vendita online - C’è gente che si è presentata anche prima dell’alba in attesa che aprisse lo store. A via del Corso a Roma centinaia di persone si sono messe in fila, sotto la pioggia battente, pur di acquistare il n ...romatoday

È uscito il nuovo Moonswatch di Snoopy: code in tutta Italia per acquistarlo - Per affrontare l’attesa c'è chi si è attrezzato con sedia pieghevole, plaid e zaino e chi con snack, in attesa dell’apertura dei negozi ...tg24.sky

Swatch mania a Verona, centinaia in fila tutta la notte per l’ultimo modello - Verona, oltre cento persone in fila tutta notte in via Cappello per accaparrarsi l'ultimo modello di orologio Swatch, lo Speedmaster.veronaoggi