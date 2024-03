Montecitorio | question time con i ministri Crosetto | Calderoli | Nordio e Giorgetti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 27 marzo 2024) RobertoROMA – Si svolgerà oggi, 27 marzo, alle 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della Difesa, Guido, risponderà a un’interrogazione sulla vendita di materiali di armamento alle autorità ucraine da parte di imprese aventi sede in Italia (Pellegrini – M5S). Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, risponderà a un’interrogazione sulle iniziative in relazione ad una campagna di comunicazione della regione Campania, con particolare riferimento all’utilizzo di risorse pubbliche e alla tutela del ruolo del Governo (Foti – FDI). Il ministro della Giustizia, Carlo, risponderà a interrogazioni sulle iniziative urgenti in ...