Monaco estasiato da Alcaraz | “Ha davvero tanto margine Sinner fa arrivare a 4 gli avversari | poi…”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Bilancio agrodolce in chiave azzurra dopo gli ottavi di finale maschili del Masters 1000 di Miami 2024, in cui è arrivata la vittoria di Janniksull’australiano Christopher O’Connell oltre alle sconfitte di Lorenzo Musetti con Carlose di un deludente Matteo Arnaldi contro Tomas Machac (prossimoo ai quarti del n.3 al mondo). Di questo e di molto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido(commentatore tecnico di Eurosport). “La mia sensazione è chenon fosse tennisticamente nella sua giornata più eccelsa, però aveva comunque la tranquillità di chi si sente superiore. È tornato quell’approccio leggero, easy, che ...

