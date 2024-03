Modugno | “Jesus si difenderà in altre sedi? Aveva questo pensiero prima dell’uscita della sentenza”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 27 marzo 2024): “Juansiin? C’era già questa idea, l’azzurro non percepiva una condivisionesua battaglia” Francesco, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24: Queste le sue parole sul caso ‘Acerbi-Juan’:: c’era la volontà di difendere la propria onorabilità in ogni modo e in ogni sede “Eventualità per Juandi difendersi in altra sede?già. C’era la volontà di difendere la propria onorabilità in ogni modo e in ogni sede. Perché, anche in quel momento, Juan ...