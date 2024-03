Mitigazioni ambientali | interventi al via

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nuove piantumazioni, cura del verde, nuovo cantiere e nuove illuminazioni. Il via nei prossimi giorni. In via Vialba, nell’ambito del progetto PiantalaLì che Ferrovie Nord Milano sta sviluppando lungo la rete ferroviaria, il Comune ha consegnato alcune aree verdi che saranno oggetto di piantumazione con l’obiettivo di aumentare la mitigazione ambientale in un quadro di rigenerazione urbana. Il primo intervento sarà effettuato in via Vialba, di fronte alla stazione di servizio, dove, a partire dalla prima settimana di aprile, saranno piantumati 73 alberi e 180 arbusti. L’intervento avrà la durata di circa un mese. In via Leopardi inizieranno i lavori di mitigazione ambientale da parte di Autostrade per l’Italia lungo il tracciato dell’autostrada A4 alle spalle della palestra di via Cornicione. L’intervento consiste nella rimodellazione e nell’innalzamento della collinetta già ...