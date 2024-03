Missione Mar Rosso | Panorama è salito a bordo della nave Caio Duilio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Allarmedi minaccia aerea. Lancio missilistico» scandisce una voce chiara e ferma dall’altoparlante dial largo dello Yemen. I marinai reagiscono in modo automatico, senza panico, tirando fuori dal «kit anti flash», una sacchetta scura che atutti devono portare appresso, il balaclava per coprirsi dalla testa al collo e guanti fino al gomito. Protezioni di materiale ignifugo per ripararsi dalle fiamme di un conseguente incendio, nel caso un ordigno centrasse la. I miliziani Houti filo-iraniani hanno lanciato un missile dalla roccaforte portuale di Hodeidah, verso il Mar, dove minacciano il traffico mercantile lungo la «giugulare» che porta al canale di Suez. Il cacciatorpediniere multiruolo con 230 uomini e donne di equipaggio è ...