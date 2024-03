Missione Mar Rosso - la nave Caio Duilio scorta le navi mercantili  | video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il cacciatorpediniere multiruolocon 230 uomini e donne di equipaggio è salpato il 27 gennaio da La Spezia e da una quindicina giorni di fila è in mare perre lecommerciali. Dal 2 marzo l’unità della Marina ha abbattuto tre droni lanciati dagli Houti, la prima azione di combattimento al largo, per autodifesa, dal Secondo conflitto mondiale. A bordo il contrammiraglio Stefano Costantino è il comandate tattico e operativo dellaeuropea Aspides (scudo), che difende la libertà digazione, con altre tre unità l’Hessen tedesca, la francese Alsace e la greca Hydra. Panorama è a Bordo dellae ha avuto la possibilità di documentare le operazioni in mare aperto.