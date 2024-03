“Mio figlio | salvato da 3 splendidi colleghi dopo un arresto cardiaco in fabbrica”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dalmine. Il 13 febbraio avrebbe dovuto essere un giorno come tanti per A. M., 37enne bergamasco. La sveglia, la colazione con la compagna e laletta di sei anni, e poi la giornata di lavoro alla Tenaris di Dalmine. Tutto come sempre, almeno fino a pochi minuti di mezzogiorno, quando l’uomo viene colpito da une cade a terra privo di conoscenza. Tredel suo reparto gli fanno un massaggioe gli salvano la vita.oltre un mese di ospedale, tra terapia intensiva e reparto, l’altro giorno è tornato a casa e sta bene. È sua madre,aver letto il nostro articolo del tassistain aeroporto, a raccontare la sua storia: “Voglio portare alla luce quello che è successo per due motivi – spiega la donna, con la ...