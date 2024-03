Minore alla guida non si ferma all’alt | raggiunto scatta l’arresto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare, richiesta da questa Procura della Repubblica ed accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, a carico di F.P.N. (classe 2006). Ilnne è infatti risultato gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso a Salerno lo scorso 29 dicembre 2023. In particolare, nel corso di quella nottata ed in corrispondenza di un posto di controllo, personale della Sezione Volanti della Questura ha intimato l’alt ad un’autovettura del tipo SMART – omologata per il trasporto di due persone, ma a bordo della quale si trovavano quattro giovani – condotta dall’alloranne. Quest’ultimo,vista degli agenti, si è datofuga e a causa della spericolata condotta diha causato un incidente con ...