Milano-Cortina | Malagò Olimpiadi? Per turismo meno male che ci sono

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il presidente del Coni: "Nel 2026 arriveranno in Italia un milione e mezzo di spettatori" ROMA - "Per ilche cile, visto che arriveranno un milione e mezzo di spettatori. Organizzare un'Olimpiade invernale significa ridursi a una decina di soggetti. Da qualche anno

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – Con 143 voti a favore, 49 contrari e 63 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge contenente disposizioni urgenti sulla governance e sugli ... (calcioweb.eu)

Nell’Aula della Camera viene approvato con 143 sì, 49 no e 63 astenuti il decreto che contiene ' disposizioni urgenti' in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 . Il testo, che ha già ... (gazzettadelsud)

Olimpiadi, il Palaghiaccio di Cortina chiama la Ecoedile di Trescore per rifarsi il look - Le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 parleranno anche bergamasco: sarà infatti l’impresa Ecoedile di Trescore Balneario ad eseguire i lavori di ampliamento degli spogliatoi ...ecodibergamo

La Lega beffa Como in Parlamento: “Centro federale del ghiaccio a Varese”. Partita riaperta e primo ok - All’improvviso, torna a riaffacciarsi nel dibattito politico tra Como, Varese e (soprattutto) Roma, il progetto per un centro federale per gli sport del ghiaccio. Ovvero quella sorta di chimera che ha ...comozero

Altro che certificata. La pista da Bob olimpica non è sostenibile - Per Rosa (FdI) la pista da Bob olimpica di Cortina ha il bollino Envision. Ma il nuovo progetto non è mai stato verificato.lanotiziagiornale