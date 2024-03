Milan | rinnovo Zeroli | accordo a un passo Ecco tutti i dettagli

rinnovo Theo, condizioni Dybala-De Vrij e McKennie : le news di oggi | OneFootball - Sommer durante la pausa per le nazionali ha sofferto una distorsione alla caviglia destra che però lascia delle speranze in vista della partita contro l’Empoli di lunedì 1 aprile. De Vrij invece non ...onefootball

TMW, De Rossi o Gilardino per la panchina viola - Scrive Tmw: se non ci fosse il rinnovo contrattuale della Roma per Daniele De Rossi, ecco che il nome potrebbe essere nuovamente preso in considerazione dopo che due anni fa Daniele Pradè lo aveva ...firenzeviola

Zeroli Milan: avanti insieme! Intesa raggiunta per il rinnovo, tutti i DETTAGLI - Zeroli e il Milan, avanti insieme. Moncada e D’Ottavio hanno raggiunto una base d’intesa per il rinnovo. Tutti i dettagli Tutto fatto. Kevin Zeroli prolungherà il suo contratto con il calciomercato ...milannews24