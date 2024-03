Milan | rinnovo Theo Hernandez | nessun contatto E dall’estero spunta …

Maignan Milan, c’è distanza per il Rinnovo ! I rossoneri potrebbero cedere il loro portiere questa estate in ottica mercato Sarà un’estate di riflessioni per il calciomercato Milan, con il futuro ... (calcionews24)

rinnovo Kjaer, la strada è sempre più complicata: il Milan ha preso questa decisione ULTIME - Il futuro di Kjaer sarà difficilmente in rossonero. Come riportato da Peppe Di Stefano a SkySport la pista è sempre più complicata in quanto il calciomercato Milan vuole un difensore di spessore per ...milannews24

Milan, problemi per il rinnovo del calciatore: addio in estate - Tremano i tifosi del Milan, trattativa per il rinnovo di contratto che fatica a decollare e possibile addio già in estate.spaziomilan

La decisione del Milan su Jovic: comunicazione inviata agli agenti - Matteo Moretto fa sapere che il Milan ha preso la sua decisione su Luka Jovic. L’ha già comunicata agli agenti e li incontrerà nelle prossime settimane. I dettagli. Il Milan sembra pronto a riformula ...milanlive