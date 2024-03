Milan | Pulisic e Leao rientrano e non solo Ecco le ultime da Milanello

Carlo Nesti: “Perché Acerbi non è condannabile” - Martinez 6,84 , nella Juventus-Yildiz 6,62, nella Lazio-Provedel 6,3, nel Milan-Pulisic 6,39, nel Napoli-Osimhen 6,21, nella Roma-Dybala 6,4, e nel Torino-Buongiorno 6,51. N.B.: presi in ...tuttomercatoweb

Pellegatti: “Se il Milan gioca bene non ho paura di nessuno, sugli infortuni è già cambiato qualcosa” - Il giornalista Carlo Pellegatti sostiene che i rossoneri avrebbero potuto lottare per lo Scudetto anche in questa stagione senza il calo dello scorso autunno. Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha det ...notiziemilan

Lazetic: “Il mio obiettivo è tornare al Milan per fare il titolare, può vincere l’Europa League” - L’attaccante del Milan Marko Lazetic sta giocando in Olanda in prestito al Fortuna Sittard. Marko Lazetic segue ancora il Milan e vuole tornarci; lo ha dichiarato a gianlucadimarzio.com. “Andare via i ...calcioblog