Milan | obiettivo rinnovo per Theo Hernández ma occhio al Bayern Monaco

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilvuole blindarecon undi contratto. Il, però, è intenzionato a fare sul serio per il terzino sinistro

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic ha parlato della sua esperienza in rossonero e dei suoi obiettivi futuri (pianetamilan)

Thiago Alcantara in scadenza a giugno: possibile sfida di mercato fra Milan e Juventus - Entrambe avrebbero individuato un obiettivo di mercato in comune, parliamo di Thiago Alcantara, centrocampista spagnolo attualmente al Liverpool attualmente in scadenza di contratto a giugno. Secondo ...it.blastingnews

Milan, anche l’Atletico Madrid spiazzato: richiesta shock da 90 milioni - Anche l'Atletico Madrid iscritto alla lista delle pretendenti per uno dei sogni di mercato del Milan: operazione molto onerosa.milanlive

Milan, riecco Leao e Pulisic: Pioli riaccoglie i big. Giroud ai saluti: accordo trovato - Il tecnico parmense deve preparare la sfida con la Fiorentina, intanto il bomber francese è a un passo dal passaggio in Mls ...sportmediaset.mediaset