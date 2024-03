Milan | mercato le news sull’attaccante Giroud e le richieste di Camarda…

E’ già ad una svolta il calciomercato del Milan . La squadra di Stefano Pioli è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa League e il tecnico ex Fiorentina si giocherà la ... (calcioweb.eu)

Colpo di scena su Giroud! Ha trovato l’accordo col nuovo club - Novità importanti sul futuro di Oliver Giroud. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il francese ha trovato l’accordo con il Los Angeles FC per il trasferimento a parametro zero nella prossima ...momentidicalcio

Zirkzee, Gyokeres e non solo per l’attacco del Milan: c’è l’alternativa low cost - Il Milan pensa a due opzioni low cost per la prossima sessione di mercato. La società rossonera pensa al dopo Olivier Giroud. Il principale obiettivo del Milan in vista della prossima finestra di ...spaziomilan

A. MUZZI A RFV, Zaniolo Forte ma fa troppe bischerate - E poi lo sto vedendo molto bene al Cagliari. In generale, per questa stagione ero molto ottimista, poi però a gennaio mi aspettavo qualcosa di più sul mercato".firenzeviola