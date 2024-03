Milan | Lentini compie 55 anni | “Auguri talento generoso”

Gigi Lentini , ex calciatore del Milan , ha parlato in una lunga intervista per Radio Serie A. Ecco le sue parole su Leao, Galliani e Berlusconi (pianetamilan)

Domattina un importante recupero per l’U15 nerazzurra - L’Under 15 nerazzurra, composta da ragazzi nativi dell’anno 2009, sfiderà domani il Milan in un match di recupero molto importante. Parliamo, infatti, di un vero e proprio big match, visto che parliam ...calcioatalanta

Toro attento alla grinta di Izzo - L'ex difensore granata Armando Izzo ha il dente avvelenato, non con il Torino, nello specifico, bensì con Ivan Juric, che l'ha fatto giocare poco in granata, portandolo alla ...torinogranata

Jorginho torna in Italia L'Arsenal non ha parlato di rinnovo - L'agente Joao Santos è stato intervistato da Radio Sportiva, per parlare del futuro del suo assistito, Jorginho, in quanto l'Arsenal non si è ancora fatto vivo per il ...torinogranata