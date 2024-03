Milan | capitan Calabria assicura | “Seconda stella Inter nel derby? Non accadrà”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “È ancora presto per parlare didell’nel, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non”. Lo ha detto Davideo del, in un’vista alla Radio Serie A con RDS che sarà mandata in onda integralmente giovedì, in relazione alla possibilità che l’vinca il suo ventesimo scudetto proprio contro i rossoneri. E su Leao: “Se diventerà più consapevole del suo talento potrà diventare il numero uno al mondo, penso sia da Pallone d’Oro. A livello fisico, con quelle caratteristiche fisiche, non ne vedo tanti”. SportFace.