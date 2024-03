Milan | Calabria | “Leao può diventare il migliore È da Pallone d’Oro”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Davide, calciatore e capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua vita con la maglia rossonera

"Leao? Se diventerà più consapevole del suo talento potrà essere da Pallone d'Oro" MILANO - "È ancora presto per parlare di seconda stella dell' Inter nel derby, ci sono delle partite prima, ma noi ... (ilgiornaleditalia)

Davide Calabria , difensore e capitano del Milan , ha parlato ai microfoni di Radio Serie A. Ecco alcune anticipazioni dell’intervista integrale. SECONDA stella INTER NEL DERBY – «È ancora presto per ... (calcionews24)

Davide Calabria , calciatore e capitano del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua vita con la maglia rossonera (pianetamilan)

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Fiorentina-Milan: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico - Sabato andrà in scena allo Stadio Artemio Franchi la gara tra Fiorentina e Milan. Il mondo viola tenterà di rialzare la testa dopo giorni di profondo lutto, per la scomparsa di Joe Barone. Club toscan ...msn

Milan, Calabria e lo spettro dello Scudetto nel derby di ritorno: “No, non accadrà…” - Davide Calabria, capitano del Milan ha parlato così della possibilità di vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto proprio nel derby e proprio il 22 aprile in casa dei rossoneri... Parole da capitano Le ...derbyderbyderby