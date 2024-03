Michael Jackson senza pace | scontro in famiglia per l’eredità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Los Angeles, 27 marzo 2024 –del re del popdiventa terreno di battaglia tra sua madre Katherine e i figli Bigi (prima conosciuto come Blanket), Prince e Paris. Il seme della discordia sta nella vendita di metà delle pubblicazioni e delle registrazioni originali del cantante alla Sony per 600 milioni di dollari, una decisione presa dagli esecutori del patrimonio di– John Branca e John McClain – ed evidentemente condivisa dai figli. La donna, che compirà 94 anni a maggio, è invece contraria, secondo quanto racconta People. A far infuriare i figli dell’artista scomparso nel 2009, in particolare il 22enne Bigi, sarebbe stato il fatto che la nonna sta utilizzando denaro del(circa 500mila dollari) per pagare la spese legali della causa che ha intentato. Un ...