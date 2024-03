Miami | Sinner | “Per me un torneo speciale | contento di essere in semifinale”

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Jannikinall’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 2 del tabellone, supera il ceco Tomas Machac per 6-4, 6-2 in 1h32?. In, l’altoatesino attende il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 3, e il cileno Nicolas Jarry, 22esimo giocatore del tabellone di, che si appresta a giocare la quartain un 2024 sin qui strepitoso, piega Machac con una prestazione ‘normale’ ma solida. L’azzurro non offre numeri memorabili al servizio (attorno al 60% di prime palle) ma comanda costantemente gli scambi: pochissimi errori gratuiti (appena 3) costringono Machac a rischiare spesso per conquistare il punto.non paga dazio per il ...

