Miami | Italia appesa a Sinner | fuori Musetti e Arnaldi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Jannikvola ai quarti di finale dell'Atp 1000 di. L'altoatesino, negli ottavi, si è imposto 6-4, 6-3 sull'australiano Christopher O'Connell e già stasera torna in campo con con il ceco Tomas Machac che ha eliminato Matteocon un doppio 6-3.anche Lorenzosuperato da Carlos Alcaraz 6-3, 6-3 . Avanza anche il tedesco Sascha Zverev che ha concesso solo cinque game al russo Khachanov, battuto 6-1, 6-4. Prosegue, infine, la favola dell'unghrese Fabian Marozsan che ha battuto in tre set il n. 9 del seeding, l'australiano Alex De Minaur.

