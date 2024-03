Meteo | le previsioni in Campania per mercoledì 27 marzo 2024

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,27Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2885m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Allertepreviste: pioggia. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta on validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono “a partire dalla mattinata venti forti, con ... (noinotizie)

Nell’immagine di home page diffusa dal dipartimento della Protezione civile le regioni d’Italia oggi in allerta gialla per possibili temporali . La Puglia no ma è comunque in allerta . Il dipartimento ... (noinotizie)

Domenica sprazzi di sole, Pasquetta a rischio ombrello - LE previsioni. Dopo due settimane di giornate primaverili martedì è tornata la pioggia. L’esperto di 3BMeteo: nel weekend Italia spaccata in due, lunedì acqua. Utilizzare dati di geolocalizzazione pre ...ecodibergamo

Meteo mercoledì, maltempo diffuso con piogge previsioni - previsioni Meteo Italia e Lazio. Che tempo farà il 27 marzo Tutti i dettagli dell'andamento Meteorologico della giornata ...ilfaroonline

Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca e mareggiate. In altre regioni per temporali Protezione civile, previsioni Meteo - Nell’immagine di home page diffusa dal dipartimento della protezione civile le regioni d’Italia oggi in allerta gialla per possibili temporali. La Puglia no ma è comunque in allerta.noinotizie