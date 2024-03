Meteo di Pasqua e Pasquetta in Lombardia? La pioggia rovina grigliata e picnic Ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Milano, 27 marzo 2024 – Mettetevi il cuore in pace e preparate un’alternativa allaall’aperto dise abitate al Nord o al Centro Italia ma se siete in Sicilia potrebbe essere l’occasione per tirare fuori dal cassetto il costume e andare al mare. “Nei prossimi giorni l’Italia sarà spesso divisa in due da condizioni-climatiche diametralmente opposte- spiega ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara – il tempo sarà spesso piovoso al Nord e in parte al Centroscorreranno le perturbazioni atlantiche, mentre al Sud sarà in larga parte se via via anche caldo per insistenza di venti provenienti dal Nord Africa. Nello specifico domani giovedì 28 marzo è atteso un nuovo passaggio di rovesci e temporali sparsi al Nord, con neve sulle ...