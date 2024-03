Messina Denaro | nuovo colpo alla rete di fiancheggiatori | arrestati tre “insospettabili” Chi sono

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È stato sferrato undiche ha protetto Matteonel corso della sua latitanza durata oltre 30 anni. Oggi i carabinieri del Ross hanno arrestato tre persone. Si tratta dell’architetto Massimo Gentile e del tecnico radiologo Cosimo Leone, sospettati di associazione mafiosa e di Leonardo Gulotta, sospettato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dal 16 gennaio 2023, giorno della cattura del boss di Cosa Nostra,14 le persone finite in manette. Tutte accusate di aver aiutato in qualche modo il capomafia a eludere controlli e procedere indisturbato nella sua latitanza. Di queste, quattro personegià state condannate.blitz dei Carabinieri contro la ...

L’ultima indagine ha portato in carcere un tecnico radiologo dell’ospedale di Mazara del Vallo, ma si cercano altri complici. Ecco la carta d’identità utilizzata dal boss , intestata all’architetto ... (palermo.repubblica)

Cittadini (apparentemente) al di sopra di ogni sospetto. Professionisti, che lavorano in uffici pubblici e ospedali, con la fedina penale immacolata. Che poi, però, scavando scavando, hanno qualche ... (today)

Un'altra carta di identità falsa (e un'altra donna) per Messina Denaro - Nuove rivelazioni emergono sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss stragista arrestato nel gennaio 2023 dopo ...tp24

Prestanome del boss arrestato a Limbiate, il sindaco: "Comune totalmente estraneo" - L'architetto, assunto in Comune nel 2019 dove si è occupato di lavori pubblici, è stato arrestato per associazione mafiosa: è accusato di aver prestato per dieci anni (dal 2007 al 2027) l'identità al ...primamonza

In banca e poi a compare l'auto: così 10 anni fa Messina Denaro si muoveva indisturbato - È lo spaccato che emerge dall'ultimo blitz che ha portato in carcere tre presunti fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, morto lo scorso settembre, figura attorno alla quale, come scrive la ...today