Messina Denaro | esami e ricoveri in tempi record Così il boss saltava le liste d’attesa | i pm | “Omertà fra medici e infermieri”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ultima indagine ha portato in carcere un tecnico radiologo dell’ospedale di Mazara del Vallo, ma si cercano altri complici. Ecco la carta d’identità utilizzata dal, intestata all’architetto finito in manette nel blitz

Nuovo colpo alla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I carabinieri del Ros hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo ... (quotidiano)

Secondo gli inquirenti per almeno 10 anni avrebbe ceduto più volte la sua identità all’allora latitante Matteo Messina Denaro . Massimo Gentile , l’architetto 51enne arrestato questa mattina in ... (ilfattoquotidiano)

Matteo Messina Denaro, continuano gli arresti di fiancheggiatori e complici del boss: in manette un architetto, un radiologo e un agricoltore - Incensurati e insospettabili, eppure fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, morto il 25 settembre 2023 a causa di un tumore. I tre arresti di oggi, 27 marzo 2024, si sommano ai 14 già ...tag24

Il tecnico radiologo, i due Bonafede e Gentile: nelle carte le staffette che per i pm hanno aiutato Messina Denaro a curarsi in latitanza - Dalla scoperta della malattia nel 2020 fino alla clinica “La Maddalena”, dove Matteo Messina Denaro verrà arrestato il 16 gennaio del 2023. È questo il lungo percorso medico dell’ultimo boss delle str ...ilfattoquotidiano

Prestanome del boss arrestato a Limbiate, il sindaco: "Comune totalmente estraneo" - L'architetto, assunto in Comune nel 2019 dove si è occupato di lavori pubblici, è stato arrestato per associazione mafiosa: è accusato di aver prestato per dieci anni (dal 2007 al 2027) l'identità al ...primamonza