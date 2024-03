Messina Denaro e il prestanome lombardo | chi è l’insospettabile architetto di Limbiate che aiutava il boss

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella vasta rete di fiancheggiatori che hanno permesso alMatteodi restare latitante per oltre trent’anni spunta anche il nome di un insospettabiledi 51 anni residente a, in provincia di Monza e Brianza. Il suo nome è Massimo Gentile e dal 2019 lavora proprio nel Comune della città brianzola, dove si occupa dei procedimenti del servizio Lavori pubblici, tra cui la gestione degli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Accusato di fare “parte di Cosa nostra” dagli inquirenti e indagato per associazione mafiosa, Gentile è stato arrestato mercoledì mattina insieme ad altre due persone: Cosimo Leone, tecnico radiologo dell’ospedale di Mazara del Vallo indagato di associazione mafiosa, e Leonardo Gulotta, indagato di concorso esterno in ...