Messina Denaro | arrestato architetto che gestisce appalti Pnrr | prestò l' identità al boss

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un altro duro colpo è stato assestato alla rete che ha protetto Matteodurante la sua latitanza. I Carabinieri del ROS hannoper associazione mafiosa l'Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazzara del Vallo, Cosimo Leone, mentre Leonardo Gulotta è statoper concorso esterno in associazione mafiosa. L'indagine è stata condotta sotto il coordinamento del Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, con l'aggiunto Paolo Guido e i pm Gianluca De Leo e Piero Padova. Finora, dalla cattura delavvenuta il 16 gennaio 2023, sono state arrestate 14 persone accusate di aver fornito supporto al capomafia in fuga, e quattro di loro sono già state condannate.

