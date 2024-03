Messias | «Genoa | indossare la tua maglia è un grande onore»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le parole del giocatore delJuniorsulla sua stagione in rossoblu tra obiettivi e voglia dimostrare ancora il suo valore A Radio Serie A, il giocatore delJuniorha rilasciato qualche dichiarazione. Ecco le parole riportate dall’ex Milan. «Sono orgoglioso diladelperché è un club con

Junior Messias , ex esterno del Milan , ha rilasciato una lunga intervista racconta ndosi a tutto tondo , dalla 10 del Genoa al cambio di ruolo (pianetamilan)

L’ex Milan Junior Messias ha raccontato il suo cambio di ruolo da quando era agli ordini di Pioli al suo passaggio al Genoa La scorsa estate Junior Messias ha lasciato il Milan per trasferirsi in ... (dailymilan)

Messias: “Sarò sempre tifoso del Milan, il razzismo può portare alla morte” - Junior Messias, attaccante del Genoa ed ex Milan, ha preso parte alla presentazione della quarta maglia del club rossoblù ed ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al suo passato in ...ilmilanista

Messias grato al Milan: «Con Pioli ho imparato tanto, per sempre un loro tifoso! Sul futuro..» - Junior Messias si è raccontato ai microfoni de la Gazzetta dello ... Sto cominciando a conoscere la storia del Genoa e mi emoziona. È una storia di passione. Che sto vivendo anche io. Qui mi hanno ...milannews24

Messias: «Per vincere contro il Frosinone dobbiamo giocare da Genoa» - Messias sui tifosi: «Si vede la passione che hanno per la maglia e noi calciatori dobbiamo essere orgogliosi di giocare davanti a loro» ...pianetagenoa1893