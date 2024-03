(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – Lionelparla del suodal. “So che lo sentirò, me ne accorgerònon riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, sosto bene,sto male,gioco bene egioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare aè ciò che amo”, ha detto il fuoriclasse argentino. “sentirò che sarà il momento di fare questo passo, lo farò senza pensare alla mia età -aggiunge l’attaccante dell’Inter Miami e della Nazionale albiceleste al podcast ‘Big Time’-. Oggi mi prendo ancora molta cura di me stesso. Mi riposo e mangio bene. Lo faccio sempre di più nel corso degli anni, anche perché ora ilè più ...

"So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo", ha detto il fuoriclasse argentino Lionel Messi parla del suo ritiro dal calcio. "So che lo sentirò, ... (sbircialanotizia)

Genoa, Gudmundsson e Malinovskyi al rientro. Selfie assieme all’Aeroporto di Amsterdam – FOTO - (Adnkronos) – Lionel Messi parla del suo ritiro dal calcio. “So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto… Leggi ...informazione

Nico Gonzalez, che beffa: è convinto di aver segnato, poi il colpo di scena - L'attaccante della Fiorentina protagonista di un episodio in nazionale che ha fatto molto discutere: un errore che tutti hanno notato ...corrieredellosport

Messi si sbilancia: "Ritiro dal calcio Ecco quando succederà" - "So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo", ha detto il fuoriclasse argentino ...adnkronos