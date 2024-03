(Di mercoledì 27 marzo 2024) Lionel, parlando al podcast Big Time, parla del suo futuro: `con il? So che lo sentirò, me ne accorgerò...

(Adnkronos) – Lionel Messi parla del suo ritiro dal calcio. “So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto ... (seriea24)

(Adnkronos) – Lionel Messi parla del suo ritiro dal calcio. "So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, so quando sto ... (webmagazine24)

Messi: 'Ecco quando smetterò con il calcio' - Lionel Messi, parlando al podcast Big Time, parla del suo futuro: `Quando smetterò con il calcio So che lo sentirò, me ne accorgerò quando non riuscirò ad.calciomercato

Messi, Dirò addio al calcio quando non sarò più utile - (ANSA) - ROMA, 27 MAR - L'addio al calcio giocato di Lionl Messi può aspettare. A dirlo, oltre al contratto con l'Inter Miami fino al 31 dicembre 2025, è lo stesso ...firenzeviola

Mattioli: «Lazio-Juve Match importante. Ecco secondo me per chi vale di più» - A commentare la situazione in casa Lazio a TMW Radio, è stato il giornalista Mario Mattioli. PAROLE– «Le assenze di Vlahovic e Milik sono importanti, perché non ha questa rosa così vasta. Chiesalazionews24