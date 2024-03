Messi apre al ritiro | l’indizio è chiaro | quando e perchè dirà addio al calcio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Intervistato al podcast “Big Time”, Lionelha parlato del suo. I campione argentino compirà 37 anni il prossimo 24 giugno e ha ancora pochi anni di carriera davanti a sè. Per guadagnarne qualcuno extra, ormai da 2 anni gioca in MLS, un campionato decisamente meno performante rispetto a quelli europei, ma che gli garantisce comunque di competitività. Ma il pensiero al, in questa fase della sua carriera, non può non essere presente. “mi? So che lo sentirò, me ne accorgerònon riuscirò ad aiutare più i miei compagni in campo. Sono molto autocritico, sosto bene,sto male,gioco bene egioco male. Se farò bene, proverò a continuare perché è giocare a ...