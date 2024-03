Mercato San Severino | Tommasetti Lega | “De Luca non risponde all’interrogazione sul 118”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Continua inesorabile l’inerzia e il silenzio di Dein merito allo stato impietoso che sta contraddistinguendo, purtroppo, la sanità campana da circa un decennio”. Non tarda così ad arrivare la stoccata di Aurelio. Infatti, lo scorso 15 febbraio, il consigliere regionale della Campania dellaaveva formalizzato un’interrogazione consiliare con cui chiedeva le ragioni della mancata attivazione del servizio di emergenza 118 presso i locali posti all’interno del Centro Polifunzionale “Marco Biagi” aSan. In quella richiesta – tuttora rimasta inevasa – l’esponente salernitano della, inoltre, incalzava Vincenzo De, nella sua duplice veste di governatore regionale e di deto alla ...

Ryanair, McGuinness: "70 nuove rotte in Italia" - Come sarà il Mercato del low cost a breve in Italia e all'estero in Europa Quali sfide tra differenti mercati, quali sono i paesi più convenienti e chi meno Dove è giusto investire di più e dove [..advtraining

Funerali al Mercato orticolo per la famiglia sterminata nel rogo a Sottomarina - «In accordo con il parroco di San Martino, don Michele Mariotto», spiega il vescovo Dianin, «ho accolto la richiesta di Fabio perché le esequie vengano celebrate al Mercato orticolo. La previsione di ...nuovavenezia.gelocal

Tragedia di Sottomarina, via libera del vescovo: il funerale sarà celebrato al Mercato ortofrutticolo di Brondolo - SOTTOMARINA - Tragedia di Sottomarina, via libera del vescovo: il funerale sarà celebrato al Mercato ortofrutticolo di Brondolo. In una nota, il vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin ...ilgazzettino