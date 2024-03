Mercato Napoli | colpo dal Bologna | stabilite le cifre | contratto da top

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilha iniziato a programmare ilestivo, con ildalgià pronto.led’acquisto ed ildel giocatore. A Castel Volturno prosegue il lavoro in vista della gara di Serie A contro l’Atalanta che potrebbe dare una svolta alla stagione del. Gli azzurri si apprestano a disputare un finale di stagione intenso, con la caccia ad un posto nell’Europa che conta per la prossima stagione. Intanto si pianificano i primi colpi diper l’estate, dove ci si aspetta un ridimensionamento dell’organico del. Programmato il primodal, cone dettagli delgià stipulate. Il ...

