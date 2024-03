Meno autovelox | ma stretta alcol e droga

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 14.55 Sanzioni più severe per chi guida dopo aver assuntoo drogne e per chi usa il cellulare in mano. Obbligo dell'ock per chi è stato scoperto alla guida con un tassoemico elevato.sui monopattini. Masulle strade. Sono alcune delle novità del disegno di legge sulla sicurezza stradale e nuovo Codice della strada, approvato dalla Camera.e zone a 30 all'ora e a traffico limitato solo dove sono utili a prevenire gli incidenti. Inasprite le pene per chi abbandona animali.

