Meloni non condivide le parole di Macron su Kiev | “L’ho detto anche a lui | bisogna stare attenti ai toni”

«Non ho condiviso le parole di Macron , l'ho detto anche a lui. Si deve fare attenzione ai toni che si usano. Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto.... (ilmessaggero)

Ucraina: Meloni, 'non ho condiviso parole Macron e gliel'ho detto, occhio ai toni' - non le condivido e sono convinta che si debba fare attenzione ai toni che si usano". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete ...affaritaliani

Meloni: l’attentato a Mosca è stato rivendicato, attenti alla propaganda di Putin - Roma, 27 mar. (askanews) – L’attentato a Mosca “è stato rivendicato: quando si fa propaganda si può dare la colpa a chi si vuole ma c’è qualcuno che lo ha dichiarato e del resto le modalità sono quell ...askanews

Meloni, non ho condiviso Macron su Kiev e gliel'ho detto - Però non vuol dire che non si debba fare ciò che è giusto. E bisogna stare attenti a come certe cose vengono vendute, tra virgolette". Così la premier Giorgia Meloni a Fuori dal coro, in onda stasera ...ansa