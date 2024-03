Meloni in Libano | previsti incontri con i militari italiani e il premier Mikati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Oggi, ilitaliano Giorgiasi recherà inper una serie didi rilievo. La sua visita sarà divisa in due tappe principali: prima a Shama, per una visita aiimpiegati nella missione ONU UNIFIL e in quella bilaterale MIBIL, e successivamente a Beirut, dove avrà una cena di lavoro L'articolo proviene da Il Difforme.

Per i familiari delle vittime della strada il nuovo codice è un passo indietro - Roma, 27 mar. (askanews) – Dopo l’approvazione alla Camera del nuovo Codice della Strada, le associazioni dei familiari delle vittime, da oltre 40 piazze in tutta Italia, fanno appello al Governo ed a ...askanews

Escalation sul fronte Nord: attacchi israeliani contro basi islamiste in Siria e Libano, Hezbollah risponde con decine di missili sui villaggi - L'attacco è stato rivendicato da Hezbollah come risposta al raid dello Stato Ebraico su Hebbariyeh in cui sono morte 7 persone IN AGGIORNAMENTO – Due giorni dopo la risoluzione del Consiglio di… Leggi ...informazione

MO, Israele intensifica l’offensiva a Gaza. Meloni oggi in Libano - Giornata di sangue in MO: Israele bombarda, Hezbollah risponde. Ospedale al-Amal di han Younis è fuori uso, mentre Hamas chiede stop ai lanci aerei ...theitaliantimes