Meghan Markle | dai tappeti per lo yoga alle saponette per cani | ecco cosa venderà sul suo nuovo sito

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Una ne fa, cento ne pensa. O, sarebbe meglio dire: cento ne pensa e altrettante ne fa. Perché se c’è una qualità che non manca a, è la perseveranza. Di tentare ogni strada, anche quando tutto sembra essere stato tentato. Di provarci sempre, a qualunque condizione. Di fare il possibile per raggiungere l’obiettivo. In sintesi: di non arrendersi mai. Ha esordito come attrice, poi ha provato a fare la duchessa. Non interessandole una vita a corte, ha mollato tutto e si è rifugiata negli Stati Uniti dove, per un paio d’anni, ha provato a distruggere la monarchia britannica. Prima con un’intervista a Oprah Winfrey, in seguito con un documentario, realizzato insieme ad Harry e trasmesso su Netflix. Nel mezzo si è venduta come scrittrice di ...