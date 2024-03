Mef | chiusa vendita 12 | 5% Mps per 650mln

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 23.00 E' già chiuso il collocamento del 12,5% di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. annunciato oggi pomeriggio dal Mef: via XX Settembre ha ceduto la quota, scendendo dal 39,23% al 26,73% del capitale a 4,15 euro per azione,con uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni e realizzando 650 milioni di euro. Domanda di oltre tre volte superiore a quanto offerto.Lo comunica il ministero dell'Economia in una nota.

