May December | come finisce il film?

(Di mercoledì 27 marzo 2024) IlMaysi conclude con un confronto finale tra Elizabeth (Natalie Portman) e Gracie (Julianne Moore) poco dopo l’assegnazione dei diplomi dei due figli di Gracie e Joe. L’attrice saluta Gracie e le dice che è in procinto di partire, ma evita di guardarla negli occhi. L’ex insegnante a sua volta, le sorride e le dice che è felice della sua partenza imminente e che ha capito benissimo cosa è successo tra lei e Joe. Gracie inoltre spiega a Liz che non deve certo credere alle “sciocchezze” che le ha detto Georgie, l’ex compagno di classe di suo marito, in merito agli abusi subiti dai suoi fratelli maggiori. “Le persone insicure possono essere molto pericolose” – chiosa minacciosamente Gracie – “E io sono sicura. Spero che tu riesca a evidenziare questo aspetto”. Da sottolineare che in questa scena le due sono vestite in modo quasi simile, ...