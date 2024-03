Maxi incidente a Milano in tangenziale | 8 km di coda e traffico bloccato per un tamponamento | 6 i feriti

Il terribile incidente stradale il 1 ottobre 2023 ad Acerra . Feriti gravemente anche i due figli di 9 e 3 anni che erano in auto. L'automobilista dell'altra vettura era sotto effetto di cocaina e ... (fanpage)

Giornata nera sulla Pontina, doppio incidente a poca distanza l’uno dall’altro. In questo momento la strada è chiusa in direzione sud: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Sono ore complicate ... (ilcorrieredellacitta)