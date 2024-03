Maturità 2024 | domande presidenti e commissari esterni dal 27 marzo al 12 aprile Chi può e chi deve presentare istanza NOTA e allegati

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicata lan. 12423 del 26che disciplina la formazione delle commissioni dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di Istruzione per l'anno scolastico 2023-24. La commissione è mista, cioè composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, treinterni e tre. L'articolo .

L’ordinanza ministeriale sulla Maturità 2024 è stata pubblicata nella mattinata del 25 marzo. Quali sono le modalità di svolgimento dell' esame di Stato per gli studenti con disabilità ? Ecco le ... (orizzontescuola)

"Sono andato bene in matematica fino a quando non hanno cominciato a usare le lettere al posto dei numeri": Per questo negli ultimi anni ha condotto una specie di esperimento: ristudiare tutto il programma di matematica delle superiori fino a rifare la prova d'esame di matematica della maturità del suo ...

Il 18enne cacciato dalla famiglia a Pisa: "Figli gay qui non ne vogliamo": E ad ospitarlo è stato un suo professore per affrontare l'esame di maturità. La storia la racconta oggi l'edizione toscana di Repubblica , e parte dalla confessione del ragazzo alla famiglia: subito ...