Matthaus | “Questo Leverkusen mi ricorda il Barça di Messi | Xavi e Iniesta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La leggenda tedesca Lotharha parlato ai microfoni di Interwetten della straordinaria stagione che sta vivendo il Bayer. Lo storico ex del Bayern Monaco ha esaltato molto il lavoro delle ‘Aspirine‘ di Xabi Alonso: “Guardo il loro calcio, la loro velocità, la tranquillità palla al piede… E semplicemente mi diverto. Potrei parlarne per mezzora. Miil Barcellona di. E invece è il Bayer”. “Per me, inmomento, sono la squadra di calcio più forte del mondo. Non voglio paragonarlo al Liverpool o al Manchester City, ma ilsta giocando il calcio di maggior qualità che ho visto nell’arco della stagione”, ha conclusoelogiando ulteriormente il ...