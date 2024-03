Matteo Messina Denaro | duro colpo alla rete del boss | arrestate altre tre “pedine”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 27 marzo 2024- Nuovo blitz dei Carabinieri contro ladi fiancheggiatori delmafioso, arrestato dopo 30 anni di latitanza il 16 gennaio del 2023 e morto alcuni mesi dopo. Il Ros dei Carabinieri ha arrestato tre uomini ritenuti vicini al capomafia durante la sua lunga latitanza. In carcere sono finiti l’architetto Massimo Gentile, il tecnico radiologo dell’ospedale Abele Ajello di Trapani, Cosimo Leone, e un altro uomo, Leonardo Salvatore Gulotta. Avrebbero tutti fatto parte delladel. In manette Massimo Gentile, architetto del Comune di Limbiate In particolare Massimo Gentile, secondo gli inquirenti farebbe “parte di Cosa nostra”. L’uomo avrebbe ceduto alla propria identità al “fine di fargli ...