Matteo Mariotti torna sul surf con la protesi dopo l’attacco di uno squalo

(Adnkronos) – Matteo Mariotti torna sul surf dopo aver perso la gamba per l'attacco di uno squalo lo scorso 8 dicembre in Australia. Il ventenne di Parma è riuscito a cavalcare le onde grazie a una ... (periodicodaily)

Matteo Mariotti torna in acqua . Il 20enne di Parma, che lo scorso 9 dicembre ha subito l’amputazione di metà gamba dopo […] (perizona)

Parma, 27 marzo 2024 – Non si ferma davanti a nulla Matteo Mariotti, il 20enne di Parma aggredito da uno squalo in Australia. A tre mesi dal terribile incidente in cui ha perso una gamba, Matteo è ... (ilrestodelcarlino)