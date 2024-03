Matteo Mariotti torna a fare surf dopo l’attacco dello squalo | “Impossibile descrivere l’emozione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il 20enne parmigiano ha perso una gamba lo scorso dicembre in Australial'attacco di uno. Nei scorsi giorni ère in mare sulla tavola da: "È impossibilea parole le emozioni provate in quegli istanti, posso solo consigliarvi una cosa: 'credete in voi!'" scrive su Instagram.