Matteo Mariotti in acqua tre mesi dopo l’attacco dello squalo | “Impossibile descrivere l’emozione”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Parma, 27 marzo 2024 – Non si ferma davanti a nulla, il 20enne di Parma aggredito da unoin Australia. A tredal terribile incidente in cui ha perso una gamba,è tornato ad allenarsi in. “a parole le emozioni provate in quegli istanti. Posso solo consigliarvi una cosa: credete in voi!”. Sono le parole scritte dal 20enne su Instagram, dove ha postato il video delle sue imprese incon la tavola da wakeboard. “Credete in voi” Il suo volto è raggiante mentre si allena con gli amici. Tanta la grinta e la determinazione, nonostante le difficoltà. Nelle immagini si vede la protesi, gli amici che lo aiutano e le cadute in. Ma ...